Amici 20, Martina Miliddi in lacrime dopo l'eliminazione: le sue prime dichiarazioni a caldo

L'eliminata della quinta puntata di Amici 20 è stata Martina Miliddi. La ballerina di latino americano è stata un personaggio molto discusso in quest'edizione e alla fine ieri ha lasciato il talent show. Martina, subito dopo l'eliminazione, è scoppiata a piangere e a Witty ha detto: È stata un'esperienza bellissima. Ho conosciuto tantissime persone, mi sono stati affianco tutti quanti. Sono riuscita a trovare in ogni persona qualcosa che mi appartenesse. Mi è stato difficile perché conoscendomi sono tanto diffidente. Ogni puntata era "Tanto adesso vado via". Ho detto "Mi porto solo due valigie, bastano e avanzano". A loro auguro di non fermarsi mai, di andare dritti come un treno, veloci, senza guardarsi mai alle spalle. Inoltre, ha aggiunto: Avrei di cose da dire a ...

