Amici 20, le lacrime di Martina dopo l'eliminazione e i ringraziamenti a Maria De Filippi (Di domenica 18 aprile 2021) Martina Miliddi ha lasciato Amici 20, è lei l'eliminata della puntata andata in onda il 17 aprile. Nella prima intervista, tra le lacrime, si è lasciata andare all'emozione e ha fatto il punto sulla fine del suo percorso nel talent. La ballerina ha ringraziato Maria De Filippi e si è augurata che gli spettatori del programma l'abbiano capita e apprezzata. L'addio di Martina ad Amici Martina ha lasciato Amici 20 alla fine della quinta puntata, da due settimane l'eliminazione del serale coinvolge un solo concorrente. Martina è stata più volte al centro di battibecchi, a volte sfociati in liti, tra le insegnanti di danza Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

