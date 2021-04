Allarme dei medici sulle riaperture: “La situazione può sfuggirci di mano” (Di domenica 18 aprile 2021) Coronavirus, il Presidente della della Federazione degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo): “I medici sono preoccupati”. I medici sono preoccupati dalle riaperture. Il nuovo Allarme arriva dal Presidente della Federazione degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos. Il timore, che condividono anche alcuni esperti e tecnici, è che le riaperture dal 26 aprile possano avere un contraccolpo sui contagi facendo risalire nuovamente la curva. Medico Ospedalemedici preoccupati dalle riaperture: “La variante inglese ha un livello di diffusione molto alto” Dopo lo studio pubblicato su Nature, secondo cui i vaccini senza le misure di contenimento non possono tenere sotto controllo la ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021) Coronavirus, il Presidente della della Federazione degli Ordini deie degli odontoiatri (Fnomceo): “Isono preoccupati”. Isono preoccupati dalle. Il nuovoarriva dal Presidente della Federazione degli Ordini deie degli odontoiatri, intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos. Il timore, che condividono anche alcuni esperti e tecnici, è che ledal 26 aprile possano avere un contraccolpo sui contagi facendo risalire nuovamente la curva. Medico Ospedalepreoccupati dalle: “La variante inglese ha un livello di diffusione molto alto” Dopo lo studio pubblicato su Nature, secondo cui i vaccini senza le misure di contenimento non possono tenere sotto controllo la ...

