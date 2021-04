Vitamina D, un aiuto conto il covid? In Gran Bretagna somministrata a 2 milioni e mezzo di persone (Di sabato 17 aprile 2021) Tra le possibili cure anti covid, viene considerata in alcuni ambienti scientifici la poco costosa Vitamina D. Attualmente però il Ministero della salute è stato perentorio nel pronunciare il suo diniego, ribadendo che non ci sono ancora evidenze scientifiche che la Vitamina D giochi un ruolo nella protezione dall’infezione da nuovo coronavirus. Stroncatura in piena regola, affidata alla Circolare del 30 novembre 2020 “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2” nella quale si ribadisce che “non esistono, a oggi, evidenze solide e incontrovertibili (ovvero derivanti da studi clinici controllati) di efficacia di supplementi vitaminici e integratori alimentari (per esempio vitamine, inclusa Vitamina D, quercetina…), il cui utilizzo per questa indicazione non è, quindi, raccomandato”, firmato Giovanni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Tra le possibili cure anti, viene considerata in alcuni ambienti scientifici la poco costosaD. Attualmente però il Ministero della salute è stato perentorio nel pronunciare il suo diniego, ribadendo che non ci sono ancora evidenze scientifiche che laD giochi un ruolo nella protezione dall’infezione da nuovo coronavirus. Stroncatura in piena regola, affidata alla Circolare del 30 novembre 2020 “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2” nella quale si ribadisce che “non esistono, a oggi, evidenze solide e incontrovertibili (ovvero derivanti da studi clinici controllati) di efficacia di supplementi vitaminici e integratori alimentari (per esempio vitamine, inclusaD, quercetina…), il cui utilizzo per questa indicazione non è, quindi, raccomandato”, firmato Giovanni ...

