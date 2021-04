Ultime Notizie Serie A: Scamacca si ispira , Hakimi vuole lo Scudetto (Di sabato 17 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.44 – Scamacca si confessa – Gianluca Scamacca ha parlato a Sportweek confessando quali caratteristiche ruberebbe da altri centravanti della Serie A: «Di Ibra vorrei la spavalderia, di Lukaku la velocità, di Haaland la mentalità, diCR7 la costanza, di Suarez la rabbia». LA SUA INTERVISTA. Ore 9.22 – Lazio, rinnovo Inzaghi – La trattativa per il rinnovo di Inzaghi pare davvero essere infinita: intesa vicina da mesi, ma manca ancora la firma. Ore 8.55 – Stankovic alla Sampdoria – Dejan Stankovic sarebbe stato presente all’incontro di Milano con il presidente Ferrero: le Ultime sulla trattativa per portarlo alla Sampdoria. La ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.44 –si confessa – Gianlucaha parlato a Sportweek confessando quali caratteristiche ruberebbe da altri centravanti dellaA: «Di Ibra vorrei la spavalderia, di Lukaku la velocità, di Haaland la mentalità, diCR7 la costanza, di Suarez la rabbia». LA SUA INTERVISTA. Ore 9.22 – Lazio, rinnovo Inzaghi – La trattativa per il rinnovo di Inzaghi pare davvero essere infinita: intesa vicina da mesi, ma manca ancora la firma. Ore 8.55 – Stankovic alla Sampdoria – Dejan Stankovic sarebbe stato presente all’incontro di Milano con il presidente Ferrero: lesulla trattativa per portarlo alla Sampdoria. La ...

Advertising

fanpage : 'Abbiamo ogni giorno quasi 400 morti, 16mila casi e appena il 10% della popolazione vaccinata. Secondo me qualcuno… - fanpage : Era entrato nell'arma nel 1987. Lascia sole la moglie e una figlia. - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Ema:?dopo AstraZeneca al via revisione anche per vaccino J&J - junews24com : Pirlo, due strade per il futuro: cosa può succedere nella prossima stagione - junews24com : Calciomercato Juve: colpo ‘alla Chiesa’ di Paratici per l’estate? Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Juventus, retroscena Ronaldo: ecco la posizione del club sul suo futuro Retroscena Ronaldo: la posizione della Juventus sul futuro del portoghese. Ecco le ultime novità sull'attaccante L'edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sulla situazione ...TUTTE LE NOTIZIE ...

Palestre dimenticate: arriva un bonus per aiutare i gestori che sono ormai allo stremo PESARO - Per ammortizzare una sofferenza che dura da oltre un anno e dare un segnale di non abbandono, arriva un fresco sostegno per il mondo dello sport. Il Comune ha pensato e concretizzato un '...

Gucci, i successi e la storia di Alessandro Michele: «Mio padre, con i capelli più lunghi dei miei» Dalle citazioni a Guccio e Tom Ford, al lavoro con Balenciaga. Lo stilista parla dell’anniversario ma anche di «paternità in prestito», dell’amore per il compagno e dei suoi capelli lunghi ...

È il giorno dei funerali di Filippo. Va in scena 'The Crown' Un coro di sole quattro persone, tra cui un soprano, canterà le musiche scelte dallo stesso Filippo Il corteo dei fratelli divisi. Adesso tutto è stato rivisitato alla luce dell'epidemia di Covid e de ...

Retroscena Ronaldo: la posizione della Juventus sul futuro del portoghese. Ecco lenovità sull'attaccante L'edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sulla situazione ...TUTTE LE...PESARO - Per ammortizzare una sofferenza che dura da oltre un anno e dare un segnale di non abbandono, arriva un fresco sostegno per il mondo dello sport. Il Comune ha pensato e concretizzato un '...Dalle citazioni a Guccio e Tom Ford, al lavoro con Balenciaga. Lo stilista parla dell’anniversario ma anche di «paternità in prestito», dell’amore per il compagno e dei suoi capelli lunghi ...Un coro di sole quattro persone, tra cui un soprano, canterà le musiche scelte dallo stesso Filippo Il corteo dei fratelli divisi. Adesso tutto è stato rivisitato alla luce dell'epidemia di Covid e de ...