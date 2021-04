Sotto copertura, Amici, Rex o Il sangue e la neve? La tv del 17 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) Per la prima serata in tv, sabato 17 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sotto copertura”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La cattura di Zagaria”: Napoli, 2011. Il capo della squadra mobile Michele Romano riceve da un informatore una soffiata sulla posizione di Michele Zagaria, boss dei Casalesi ancora in libertà. La squadra si mette in moto ma il blitz Canale5 alle 21.40 trasmetterà una nuova puntata di “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Reazioni”: una cisterna di ammoniaca anidra viene rubata in un deposito della dogana nel Queens e due agenti federali vengono uccisi . L’F.B.I. avvia le indagini considerando tutte le piste… Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Città ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 aprile 2021) Per la prima serata in tv, sabato 17su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La cattura di Zagaria”: Napoli, 2011. Il capo della squadra mobile Michele Romano riceve da un informatore una soffiata sulla posizione di Michele Zagaria, boss dei Casalesi ancora in libertà. La squadra si mette in moto ma il blitz Canale5 alle 21.40 trasmetterà una nuova puntata di “”, il talent condotto da Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Reazioni”: una cisterna di ammoniaca anidra viene rubata in un deposito della dogana nel Queens e due agenti federali vengono uccisi . L’F.B.I. avvia le indagini considerando tutte le piste… Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Città ...

Advertising

saraxsweat : @_tpwkiwii TRA SONO SOTTO COPERTURA - AZIISkyy : @tzyVLRNT Palese che è lei sotto copertura - monicagrowsup : Non sto capendo un ca??????o di questi interrogatori. Sta mentendo lui a questi tizi o sta mentendo a Mahur e alla su… - KyleScheibleF : @reguIusbIackfk @mercaddamsfake siamo agenti sotto copertura - undoriano : @BADV4SS @PotereaiSith Ma come stavo lavorando sotto copertura per farti capire il suo vero aspetto io -

Ultime Notizie dalla rete : Sotto copertura DEF: nuovi interventi su bollette e affitti Vediamo quali sono i punti principali del Def 2021 (sotto allegato) presentato dal presidente del ... attraverso ristori, sgravi d'imposta e copertura "della quota fissa delle bollette e di parte dei ...

Abusivismo: denunciata la madre del sindaco di Pantelleria Per un "cannizzo" (tettoia in legno e canne) a copertura di una veranda, la polizia municipale di Pantelleria, a seguito di accertamenti dell'... "E' solo una cannizzata aperta con sotto del legno - ...

Google Earth, che emozioni con la rivoluzione del Timelapse: la Terra e la sua Storia dal 1984 a portata di clic. Vedi Roma, Milano e Venezia Che regalo per i 20 anni di Google Earth! Adesso è disponibile anche il "bottone" Timelapse che permette di vedere i cambiamenti del territorio negli ultimi anni, ...

Def, ok Cdm a scostamento bilancio di 40 miliardi. Nel 2021 Pil a +4,5%, deficit 11,8%. Draghi: «Presto misure espansive» Uno scostamento di bilancio da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30 miliardi per dare una spinta aggiuntiva all'economia e riuscire a riportare ...

Vediamo quali sono i punti principali del Def 2021 (allegato) presentato dal presidente del ... attraverso ristori, sgravi d'imposta e"della quota fissa delle bollette e di parte dei ...Per un "cannizzo" (tettoia in legno e canne) adi una veranda, la polizia municipale di Pantelleria, a seguito di accertamenti dell'... "E' solo una cannizzata aperta condel legno - ...Che regalo per i 20 anni di Google Earth! Adesso è disponibile anche il "bottone" Timelapse che permette di vedere i cambiamenti del territorio negli ultimi anni, ...Uno scostamento di bilancio da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30 miliardi per dare una spinta aggiuntiva all'economia e riuscire a riportare ...