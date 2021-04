Scamacca | “Ibrahimovic? Per me è un’icona Mi stimola tantissimo” | News

Advertising

Gazzetta_it : #Scamacca a San Siro: il #Milan fa l'esame al gigante che studia da vice #Ibrahimovic - PianetaMilan : - FabrizioCossu : Al Milan il futuro vice Ibrahimovic sarà Scamacca. Probabili lo scambio tra Juventus e Chelsea tra Alex Sandro ed E… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Scamacca a San Siro: il #Milan fa l'esame al gigante che studia da vice #Ibrahimovic - IduanJavier : RT @MilanLiveIT: ???? Scamacca tra i profili che piacciono alla società rossonera ?? Domani #MilanGenoa, l'attaccante sarà tra gli osservati… -

Ultime Notizie dalla rete : Scamacca Ibrahimovic

Il Milan prenderà un vicenel prossimo mercato estivo. Tra gli attaccanti visionati c'è, che domani giocherà a San Siro. Domani alle 12:30 il Milan riceve il Genoa a San Siro e tra gli osservati speciali ......di Milan Genoa vedono Stefano Pioli alle prese con l'assenza dello squalificato. In ... Per il Genoa c'è un dubbio per reparto: in attacco sembra certo del posto, l'ex Destro e ...44 Gianluca Scamacca si racconta a Sportweek. L’attaccante classe 1999 in prestito dal Sassuolo al Genoa ha dichiarato in un’intervista al settimanale in edicola oggi con la Gazzetta dello Sport: “Un ...Gianluca Scamacca si racconta a 'SportWeek': "Arrivato al PSV mi guardavano strano, avevo già 3 tatuaggi. Via da Roma per soldi? Macché..." ...