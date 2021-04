Sassuolo - Fiorentina 3 - 1: ripresa da incubo, i viola crollano (Di sabato 17 aprile 2021) Reggio Fiorentina sconcertante in casa del Sassuolo: nel primo tempo va in vantaggio con Bonaventura e sfiora la rete con Castrovilli (che coglie anche un palo), Biraghi e Ribéry. La gara, però, ... Leggi su lanazione (Di sabato 17 aprile 2021) Reggiosconcertante in casa del: nel primo tempo va in vantaggio con Bonaventura e sfiora la rete con Castrovilli (che coglie anche un palo), Biraghi e Ribéry. La gara, però, ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Sassuolo *3-1 Fiorentina *(Lopez 75‘) #SSFootball - PremierSportsTV : Giacomo Bonaventura with an absolute ROCKET! ?? Fiorentina lead against Sassuolo ?? - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - HugooNcl : RT @Vincent_1393: Le but de @maximelopez avec Sassuolo contre la Fiorentina. #TeamOM - designsfootbal1 : Serie A ???? Sassuolo 3-1 Fiorentina -