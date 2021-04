Romania-Italia oggi, Billie Jean King Cup: orari, programma, tv, streaming. In campo Trevisan e Cocciaretto (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo una prima giornata straordinaria, l’Italia è ad una sola vittoria dall’espugnare la Romania nella sfida valida per i playoff della Billie Jean King Cup, che mette in palio un posto nei preliminari del tabellone 2022. Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan hanno vinto i loro singolari: la prima ha vinto agevolmente contro Irina Maria Bara, mentre la toscana è stata protagonista della pazzesca battaglia di oltre tre ore contro Mihaela Buzarnescu. La seconda giornata di Romania-Italia inizierà alle ore 13:00. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming sul sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo una prima giornata straordinaria, l’è ad una sola vittoria dall’espugnare lanella sfida valida per i playoff dellaCup, che mette in palio un posto nei preliminari del tabellone 2022. Elisabettae Martinahanno vinto i loro singolari: la prima ha vinto agevolmente contro Irina Maria Bara, mentre la toscana è stata protagonista della pazzesca battaglia di oltre tre ore contro Mihaela Buzarnescu. La seconda giornata diinizierà alle ore 13:00. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su SuperTennis e in direttasul sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero ...

Advertising

infoitsport : Tennis, Fed Cup: vincono Cocciaretto e Trevisan, Italia avanti 2-0 in Romania - razorblack66 : RT @danteguest1: I NUOVI LAGER Protocollo di quarantena cinese applicato anche in Romania. Presto anche in Italia. - Avv_Nike : RT @danteguest1: I NUOVI LAGER Protocollo di quarantena cinese applicato anche in Romania. Presto anche in Italia. - BdeligioBruno : RT @danteguest1: I NUOVI LAGER Protocollo di quarantena cinese applicato anche in Romania. Presto anche in Italia. - kategullo75 : RT @danteguest1: I NUOVI LAGER Protocollo di quarantena cinese applicato anche in Romania. Presto anche in Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Romania Italia Cocciaretto bella d'Azzurro: è subito vittoria alla King Cup ... quest'oggi è andato in scena il 2 - 0 inferto alla Romania dalle portacolori azzurre , con quota ... Un tonico 2 - 0 che l'Italia ha pertanto inferto alle concorrenti affrontate sul fondo indoor della ...

Fed Cup: bella Italia sul 2 - 0. Cocciaretto ok, impresa Trevisan con la Romania L'Italia è in vantaggio per 2 - 0 sulla Romania al termine della prima giornata della sfida valida per i playoff della Billie Jean King Cup by BNP Paribas, in corso sul veloce indoor della Sala ...

Romania-Italia oggi, Billie Jean King Cup: orari, programma, tv, streaming. In campo Trevisan e Cocciaretto Dopo una prima giornata straordinaria, l'Italia è ad una sola vittoria dall'espugnare la Romania nella sfida valida per i playoff della Billie Jean King Cup, che mette in palio un posto nei preliminar ...

LIVE Romania-Italia, King Cup in DIRETA: le azzurre cercano il pass per l’edizione 2022! Billie Jean King Cup 2021, Romania-Italia 0-2: Martina Trevisan vince una battaglia durissima contro Mihaela Buzarnescu – Billie Jean King Cup 2021, l’Italia comincia col piede giusto: Cocciaretto ...

... quest'oggi è andato in scena il 2 - 0 inferto alladalle portacolori azzurre , con quota ... Un tonico 2 - 0 che l'ha pertanto inferto alle concorrenti affrontate sul fondo indoor della ...L'è in vantaggio per 2 - 0 sullaal termine della prima giornata della sfida valida per i playoff della Billie Jean King Cup by BNP Paribas, in corso sul veloce indoor della Sala ...Dopo una prima giornata straordinaria, l'Italia è ad una sola vittoria dall'espugnare la Romania nella sfida valida per i playoff della Billie Jean King Cup, che mette in palio un posto nei preliminar ...Billie Jean King Cup 2021, Romania-Italia 0-2: Martina Trevisan vince una battaglia durissima contro Mihaela Buzarnescu – Billie Jean King Cup 2021, l’Italia comincia col piede giusto: Cocciaretto ...