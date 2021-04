“Riaperture? Aiutare anche chi non ha tavoli fuori”, l’appello della chef Bowerman (Di sabato 17 aprile 2021) Le date certe per le Riaperture di bar e ristoranti sono “un grande passo in avanti, la richiesta che è stata fatta anche nelle manifestazioni dei giorni scorsi era infatti di uscire dall’incertezza per poter programmare l’apertura al pubblico dei locali”. Così la chef stellata Cristina Bowerman commenta con l’Adnkronos le nuove comunicazioni del governo sulle Riaperture graduali degli esercizi pubblici, laddove si prevede che il 26 aprile, nelle zone gialle, possano aprire anche a cena ma solo all’aperto e dal 1 giugno anche all’interno, ma solo a pranzo. “Quello che ritengo ingiusto è che ci sia una penalizzazione senza che sia preannunciato un ristoro nei confronti di chi non può aprire perché non ha i tavoli all’aperto”, afferma ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) Le date certe per ledi bar e ristoranti sono “un grande passo in avanti, la richiesta che è stata fattanelle manifestazioni dei giorni scorsi era infatti di uscire dall’incertezza per poter programmare l’apertura al pubblico dei locali”. Così lastellata Cristinacommenta con l’Adnkronos le nuove comunicazioni del governo sullegraduali degli esercizi pubblici, laddove si prevede che il 26 aprile, nelle zone gialle, possano aprirea cena ma solo all’aperto e dal 1 giugnoall’interno, ma solo a pranzo. “Quello che ritengo ingiusto è che ci sia una penalizzazione senza che sia preannunciato un ristoro nei confronti di chi non può aprire perché non ha iall’aperto”, afferma ...

Advertising

pfmajorino : #CasaPound (bleah) per me è solo un problema d'ordine pubblico da trattare come tale. I ristoratori disperati, gent… - infoitsalute : 'Riaperture? Aiutare anche chi non ha tavoli fuori', l'appello della chef Bowerman - liberenotizie : 'Riaperture? Aiutare anche chi non ha tavoli fuori', l'appello della chef Bowerman. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : 'Riaperture? Aiutare anche chi non ha tavoli fuori', l'appello della chef Bowerman - - lifestyleblogit : 'Riaperture? Aiutare anche chi non ha tavoli fuori', l'appello della chef Bowerman - -