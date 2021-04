Raul Castro lascia la scena chiedendo “rispetto” fra Usa e Cuba

Advertising

repubblica : ?? Cuba, si chiude l'era dei Castro. Raul apre il congresso del partito e annuncia le dimissioni da segretario - Agenzia_Italia : A Cuba si dimette Raul Castro: è la fine di un'era - LaStampa : L’addio di Raul chiude l’era dei Castro, ma i barbudos di Cuba blindano il potere - EsteriLega : (AGI) - Washington, 16 apr. - Il dimissionario Raul Castro sollecita un dialogo 'rispettoso' tra Cuba e gli Stati Uniti. - eguanella : L’addio di Raul chiude l’era dei Castro, ma i barbudos di Cuba blindano il potere - La Stampa -

Un momento storico per Cuba . È arriva l'ufficializzazione delle dimissioni di, il segretario del Partito comunista. A darne la notizia è stato lo stesso politico, durante un suo discorso nel corso del VIII Congresso del Partito comunista cubano (Pcc) , che si sta ...ha poi toccato tanti altri punti , ricordando come il turismo , ormai sempre più aperto agli stranieri, sia in costante crescita sull'isola. Come il 2020 sia stato un anno duro anche per ...A dare la notizia delle dimissioni è stato lo stesso Raul Castro. Questo cambiamento porterà nuove regole e dinamiche all’interno del PCC.I lavori congressuali saranno presieduti dal Generale dell'Esercito e Primo Segretario del Partito Comunista di Cuba, Raúl Castro Ruz (per l’ultima volta) e Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente dell ...