Pirelli Powergy, sicurezza e sostenibilità per la guida di tutti i giorni (Di sabato 17 aprile 2021) Pirelli Powergy è il nuovo pneumatico estivo che punta su sicurezza e sostenibilità per la guida di tutti i giorni, con benefici per l’automobilista e l’ambiente. Dedicato al cambio gomme per i moderni crossover, SUV, berline e monovolume Powergy nasce grazie alle più recenti tecnologie di simulazione virtuale messe a punto da Pirelli e sarà disponibile con 55 misure dai 17 ai 20? nel corso di quest’anno, con indici di velocità che vanno da H a Y. Powergy garantisce buone prestazioni in frenata sul bagnato, certificate dal valore A sull’etichetta, che consentono di muoversi in sicurezza anche in caso di maltempo. Un’attenzione particolare è dedicata anche all’ambiente e alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021)è il nuovo pneumatico estivo che punta super ladi, con benefici per l’automobilista e l’ambiente. Dedicato al cambio gomme per i moderni crossover, SUV, berline e monovolumenasce grazie alle più recenti tecnologie di simulazione virtuale messe a punto dae sarà disponibile con 55 misure dai 17 ai 20? nel corso di quest’anno, con indici di velocità che vanno da H a Y.garantisce buone prestazioni in frenata sul bagnato, certificate dal valore A sull’etichetta, che consentono di muoversi inanche in caso di maltempo. Un’attenzione particolare è dedicata anche all’ambiente e alla ...

