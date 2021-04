Oroscopo Pesci, domani 18 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 17 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 18 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Amici dei Pesci, questa domenica vi attende un cielo un po’ complicato. Alle porte non dovrebbero esserci grossi problemi o stravolgimenti, ma i transiti astrali non sono neppure tutti favorevoli. A causa di Marte e della Luna dissonanti, le vostre relazioni potrebbero attraversare un paio di complicazioni per via del vostro umore irritabile e nervoso. Oltre a questo, dovreste avvertire anche un carico abbastanza pesante di stress, che si rifletterà nella vostra voglia di intraprendere nuove strade e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 18? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Amici dei, questa domenica vi attende un cielo un po’ complicato. Alle porte non dovrebbero esserci grossi problemi o stravolgimenti, ma i transiti astrali non sono neppure tutti favorevoli. A causa di Marte e della Luna dissonanti, le vostre relazioni potrebbero attraversare un paio di complicazioni per via del vostro umore irritabile e nervoso. Oltre a questo, dovreste avvertire anche un carico abbastanza pesante di stress, che si rifletterà nella vostra voglia di intraprendere nuove strade e ...

