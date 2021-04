Open Arms, Salvini: 'Ho difeso l'Italia, vado a processo a testa alta' (Di sabato 17 aprile 2021) commenta 'La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino'. Matteo Salvini cita l'articolo 52 della Costituzione commentando il rinvio a giudizio per la vicenda Open Arms in cui il leader della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 aprile 2021) commenta 'La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino'. Matteocita l'articolo 52 della Costituzione commentando il rinvio a giudizio per la vicendain cui il leader della ...

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - robin58364883 : RT @GeMa7799: Matteo Salvini rinviato a giudizio per Open Arms. La prima udienza sarà il 15 settembre davanti alla seconda sezione penale d… - anto_galli4 : RT @DavideRosato2: Intercettano la Open Arms che truffa, incassa soldi e brinda a champagne per ogni carico di clandestini. Intercettano le… -