Open Arms | Matteo Salvini rinviato a giudizio L' ex ministro | Decisione dal sapore politico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms

Il senatore del Carroccio risponde di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, secondo la Procura illegittimamente, alla nave della ong catalana, con 147 ...... Lorenzo Jannelli, ha deciso di rinviare a giudizio l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona plurimo nel caso della nave umanitaria spagnoladell'ong ...Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – Matteo Salvini, prima di andare in aeroporto a Palermo, si è voluto fermare a Capaci per rendere omaggio alla memoria di Giovanni Falcone e delle altre vittime della str ...Il leader della Lega risponde di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, secondo la Procura illegittimamente, alla nave della Ong catalana Open Arms, con a bordo 147 migra ...