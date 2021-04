“Noi stiamo con Roberto”: l’appello in difesa del ministro Speranza (Di sabato 17 aprile 2021) L’idea è dello scrittore Maurizio De Giovanni che su Facebook ha pubblicato l’appello “Noi stiamo con Roberto” a sostegno del ministro Speranza. Sono bastate poche ore perché 130 personalità del mondo della cultura e dello spettacolo lo sottoscrivessero. Maurizio De Giovanni ha presentato così la sua iniziativa, a difesa del ministro attaccato da Salvini, ma non solo, in un momento, come si legge “complicato per la vita del nostro Paese” Ho la fortuna di conoscere personalmente Roberto Speranza. E ho avuto modo di verificarne in via diretta tre aspetti fondamentali per un Politico con la maiuscola: l’assoluta onestà, limpida e totale; la passione pura per il suo lavoro, con un’applicazione incondizionata, giorno e notte; ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) L’idea è dello scrittore Maurizio De Giovanni che su Facebook ha pubblicato“Noicon” a sostegno del. Sono bastate poche ore perché 130 personalità del mondo della cultura e dello spettacolo lo sottoscrivessero. Maurizio De Giovanni ha presentato così la sua iniziativa, adelattaccato da Salvini, ma non solo, in un momento, come si legge “complicato per la vita del nostro Paese” Ho la fortuna di conoscere personalmente. E ho avuto modo di verificarne in via diretta tre aspetti fondamentali per un Politico con la maiuscola: l’assoluta onestà, limpida e totale; la passione pura per il suo lavoro, con un’applicazione incondizionata, giorno e notte; ...

