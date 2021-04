Napoli | è morto il falco della polizia caduto con la moto durante un inseguimento

(Di sabato 17 aprile 2021) Giovanni Vivenzio, sovrintendente capo, èdopo dieci giorni di ricovero in ospedale. Messaggi di cordoglio del ministro Lamorgese e del capo, Giannini

a 67 anni il vigile urbano e capo della Polizia Municipale dipresso l'unità Operativa Infortunistica Stradale Bruno Guidotti, ennesimo lutto che colpisce le forze dell'ordine ......città die Caserta, lanciando così una nuova e personale strategia di marketing. APPROFONDIMENTI L'APPELLO Crisi e Covid a Castellammare, Ascom: 'Colpiti da... IL RICORDO Commerciantea ...E' morto il sovrintendente capo Giovanni Vivenzio, 54 anni, del commissariato San Ferdinando di Napoli, coinvolto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 6 aprile in via Giordano Bruno nel quartie ...Gianni Vivenzio è morto dopo dieci giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale Antonio Carderelli di Napoli. Aveva 54 anni. Il ...