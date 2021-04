MotoGP Portogallo | Beirer | ' Vogliamo una wild card con Pedrosa'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Portogallo

Molto felice Fabio Quartararo per la pole conquistata nel GP dia Portimao, dopo che però il miglior tempo di Bagnaia è stato cancellato. "Questa pole ha un sapore diverso, l'obiettivo era di partire dalla prima fila, ma questa pole è come se fosse di ...Oltretutto indebuttavano le segnalazioni luminose, una novità che alla prima prova è già finita in mezzo alle polemiche . Valentino in crisi, è una questione di stile non di età La pole ...MotoGP GP Portogallo 2021, le parole del team manager di Ducati Corsa Davide Tardozzi: "Inutile mettere bandiere gialle, se il pilota non può notarle" ...Continua il calvario di Danilo Petrucci nelle ultime posizioni, che anche nel Gp del Portogallo, sulla pista di Portimao, conquista solo la 18° posizione in qualifica: la terzultima tra i piloti scesi ...