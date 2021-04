Milano: Bolognini (Lega), ‘Sala attacca Salvini per coprire i suoi insuccessi’ (Di sabato 17 aprile 2021) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – “Negli ultimi giorni, il sindaco Sala ha attaccato più volte Matteo Salvini senza un motivo apparente, se non coprire gli insuccessi del suo mandato”. Lo ha detto Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021), 17 apr. (Adnkronos) – “Negli ultimi giorni, il sindaco Sala hato più volte Matteosenza un motivo apparente, se nongli insuccessi del suo mandato”. Lo ha detto Stefano, commissario provinciale didellaPremier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

