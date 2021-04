Max Pezzali e quella volta che fu scelta Alessia Merz al posto di Angelina Jolie per ‘Jolly Blu’

(Di sabato 17 aprile 2021) E’ da poco uscito il nuovo libro di Max, ‘Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio’. Un libro dedicato ai mitici anni ’90 cui spesso abbiamo dedicato articoli ad hoc, anni ’90 raccontati dalla prospettiva privilegiata di chi negli anni ’90 ha avuto un successo che – si rivelerà poi – generazionale: le canzoni degli 883 sono tra le canzoni che gli italiani nati negli anni ’80 (e non solo) ricordano a memoria che nemmeno un’interista la formazione Sarti Burgnich Facchetti Bedin Guarneri Picchi. E per promuovere questo libro, che attendiamo con ansia di leggere, Maxha rilasciato svariate interviste. In TV, a ‘Oggi è un altro giorno’, ma anche ai giornalisti della carta stampa (e non stampata), dal Corriere della Sera ad Esquire (vi suggeriamo soprattutto l’intervista rilasciata proprio ad Esquire) ...

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Max Pezzali - 7080902000 (feat. J-Ax) - Retroguardia : Il superamento dell'estetica crociana e la sua 'revisione' hanno soltanto lasciato spazio alla copertina di Tuttoli… - top10libri_it : BESTSELLER #10: Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo Max Pezzali, Massimo Coppol… - _DAGOSPIA_ : MAX PEZZALI CANTA ‘LA REGOLA DELL’AMICO’ E POI LA SMENTISCE- LA COTTA PER LA MOGLIE DI RUSHDIE… - mrscops : @sxxrxa Max pezzali si -

Ultime Notizie dalla rete : Max Pezzali

La Stampa

Roberta Scorranese per il 'Corriere della Sera'Ma è vero che voleva fare l'ambasciatore? 'Vero. Mi iscrissi a Scienze Politiche perché ambivo alla carriera diplomatica. Poi un giorno qualcuno mi fece notare che mi ...- In un'intervista a Diva e Donnaha confidato di aver consegnato a Maria De Filippi i primi omaggi floreali da parte di Maurizio Costanzo. Il cantante all'epoca non era ancora famoso e ...Nato a Pavia 54 anni fa, Max Pezzali è il nostro Springsteen. Con la sua magnifica colonna sonora ci ha insegnato che la legge del gol è durissima, non basta fare un bel gioco, se non hai difesa gli a ...Max Gazzè e Daniele Silvestri, ospiti di Diego Bianchi a Propaganda Live, presentano "Bauli in piazza": la manifestazione per i lavoratori dello spettacolo e della cultura che si svolgerà a Roma in Pi ...