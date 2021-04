Marisa Laurito: chi è, età, carriera, chi è il compagno, figli, matrimonio, Instagram (Di sabato 17 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato di Canale 5 con Verissimo, in onda eccezionalmente alle 17. Tra gli ospiti di oggi anche Marisa Laurito, pronta a raccontarsi tra vita privata e carriera. Marisa Laurito: chi è, età, carriera Marisa Laurito è nata a Napoli il 19 aprile del 1951. Ha esordito giovanissima quando è entrata a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Ha debuttato con lui nel 1969, arrivando poi a firmare il primo contratto da maggiorenne nel 1972. Marisa ha recitato in una ventina di film e ha debuttato al cinema nel 1976, prima in piccole parti, fino a ruoli più incisivi. Negli anni ’80 ha acquisito molta popolarità lavorando a fianco di Renzo Arbore in Quelli della notte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato di Canale 5 con Verissimo, in onda eccezionalmente alle 17. Tra gli ospiti di oggi anche, pronta a raccontarsi tra vita privata e: chi è, età,è nata a Napoli il 19 aprile del 1951. Ha esordito giovanissima quando è entrata a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Ha debuttato con lui nel 1969, arrivando poi a firmare il primo contratto da maggiorenne nel 1972.ha recitato in una ventina di film e ha debuttato al cinema nel 1976, prima in piccole parti, fino a ruoli più incisivi. Negli anni ’80 ha acquisito molta popolarità lavorando a fianco di Renzo Arbore in Quelli della notte ...

