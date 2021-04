Lockdown, chiusure e tanta Cig: nel 2020 persi 40 miliardi di salari. L'Italia è la peggiore in Ue (Di sabato 17 aprile 2021) L' Italia ha perso nel 2020 oltre 39,2 miliardi di salari e stipendi con un calo del 7,47% sul 2019. Lo si legge nelle tabelle Eurostat appena aggiornate sulle principali componenti del Pil, secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) L'ha perso neloltre 39,2die stipendi con un calo del 7,47% sul 2019. Lo si legge nelle tabelle Eurostat appena aggiornate sulle principali componenti del Pil, secondo ...

Advertising

NicolaPorro : Questa orrenda cultura illiberale ci ha tratto in inganno. È incredibile: le chiusure producono l'effetto opposto.… - LucaLaquidara : @velo_di_maia L'obiettivo contagi zero è scientificamente (ed eticamente) impossibile da ottenere.… - thewaterflea : RT @LaVeritaWeb: 130 intellettuali in sua difesa: sono gli unici che gli danno ancora credito dopo la sconfitta delle chiusure a oltranza.… - CortellaM : RT @LaVeritaWeb: 130 intellettuali in sua difesa: sono gli unici che gli danno ancora credito dopo la sconfitta delle chiusure a oltranza.… - GingerJCB : RT @LaVeritaWeb: 130 intellettuali in sua difesa: sono gli unici che gli danno ancora credito dopo la sconfitta delle chiusure a oltranza.… -