LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: Marc Marquez il migliore della Q1, Valentino Rossi fuori. Ora la Q2 (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 15.33 Favoriti per la pole Bagnaia, Quartararo e Zarco. Ma occhio anche a Miller, Vinales, Morbidelli. Difficile che Marquez possa spingersi oltre la seconda fila, ma mai dire mai… 15.32 La Q2 scatterà alle 15.35 e durerà 15 minuti. 15.30 Per Valentino Rossi è notte fonda. Domani partirà 17° e l’obiettivo sarà quello di andare in zona punti. Non è semplice andare avanti in questo modo per un nove volte campione del mondo. 15.29 Marc Marquez non sarà al 100%, forse nemmeno al 70. Eppure è sempre Marc Marquez, uno dei migliori piloti di tutti i tempi. 15.27: Di seguito la classifica ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 15.33 Favoriti per la pole Bagnaia, Quartararo e Zarco. Ma occhio anche a Miller, Vinales, Morbidelli. Difficile chepossa spingersi oltre la seconda fila, ma mai dire mai… 15.32 La Q2 scatterà alle 15.35 e durerà 15 minuti. 15.30 Perè notte fonda. Domani partirà 17° e l’obiettivo sarà quello di andare in zona punti. Non è semplice andare avanti in questo modo per un nove volte campione del mondo. 15.29non sarà al 100%, forse nemmeno al 70. Eppure è sempre, uno dei migliori piloti di tutti i tempi. 15.27: Di seguito la classifica ...

zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Portimao LIVE: Marc Marquez davanti a tutti nella Q1 Valentino Rossi 7° - #DIRETTA #MotoGP… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: ? #MM93 e Mir passano in Q2 ? Fuori Rossi e Pol Espargarò LIVE ? - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Portogallo in DIRETTA: Valentino Rossi attardato in Q1 Marc Marquez il più veloce - #MotoGP… - Ettore572 : RT @SkySportMotoGP: ? #MM93 e Mir passano in Q2 ? Fuori Rossi e Pol Espargarò LIVE ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? #MM93 e Mir passano in Q2 ? Fuori Rossi e Pol Espargarò LIVE ? -