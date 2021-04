Le Professioni Sanitarie potranno vaccinare contro il Coronavirus Intesa tra Governo | Regioni | Province Autonome e FNO TSRM PSTRP

(Di sabato 17 aprile 2021) Ecco il Protocollo d’trae FNO: le. Con una breve corso di formazione tra qualche giorno anche legli Italianiil. Ed è polemica, soprattutto nel campo Medico ed Infermieristico. Continua l’azione di indebolimento delle dueo la decisione è stata presa per far fronte veramente all’emergenza vaccinale? Sui social e sui mass-media è scoppiata la polemica. Sono centinaia i Medici e gli Infermieri che protestano: a cosa è ...

Al suo fianco il direttore sanitario dell'ospedale Pierantonio Scappini, il responsabile del servizioMatteo Vezzoli e il capo sala della direzione medica Enrico Lenzi . 'In ...'Voglio ringraziare ostetriche, biologi e tecnici sanitari di radiologia medica, delletecniche, delle riabilitazioni e della prevenzione che hanno sottoscritto, con governo e Regioni, l'intesa per partecipare alla campagna di vaccinazione. Ieri abbiamo ...Ecco il Protocollo d'intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome e FNO TSRM PSTRP: le Professioni Sanitarie potranno vaccinare. Con una breve corso di form ...ORISTANO. «È vero, ho vaccinato un parente stretto. All’inizio della campagna di somministrazione non avevamo neanche le liste delle persone che dovevamo vaccinare, era rimast ...