Lakers - Jazz alle 22 | 30 | Mitchell fermo almeno 7 giorni | LA con Drummond

Ultime Notizie dalla rete : Lakers Jazz

Donovan Mitchell starà fuori diverse partite per la distorsione alla caviglia destra rimediata nella partita di ieri contro Indiana . La stella deinon ha nulla di rotto, come confermato dalla risonanza magnetica, ma dovrà fermarsi per recuperare. Per Utah è una perdita pesantissima: nelle 9 partite giocate ad aprile, Mitchell ha viaggiato a ...In campo anche gli Utah(42 - 14), che continuano a mantenere il miglior record della lega ... NBA Brown ne fa 40: blitz Celtics in casa, ok Bucks e Suns IERI A 06:32 Il big match di ...MRI on right ankle sprain of Utah Jazz All-Star guard Donovan Mitchell revealed no structural damage, sources tell ESPN. He’s expected to miss several games before he’s cleare ...Non solo i Lakers, ma anche gli Utah Jazz saranno particolarmente rimaneggiati per il match di questa sera alle 22.30 italiane, in diretta nazionale su ESPN negli Stati Uniti (e su Sky Sport in Italia ...