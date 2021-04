La Salernitana vince e tiene la serie A diretta (Di sabato 17 aprile 2021) La Salernitana batte 2-1 il Venezia: un successo conquistato all’ultimo respiro dai granata che, con una doppietta di Gondo, ribalta il risultato negli ultimi tre minuti. L a Salernitana difende il terzo posto e continua a sognare la serie A. Salernitana-VENEZIA 2-1 Salernitana (4-2-3-1): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Veseli (28? st Jaroszynski); Schiavone (1? st Djuric), Di Tacchio; Kupisz (20? st Anderson), Kiyine, Cicerelli (1? st Capezzi); Tutino (35? st Gondo). In panchina: Adamonis, Micai, Mantovani, Boultam, Kristoffersen, Durmisi. Allenatore: Castori. VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj (35? st Taugourdeau), Fiordilino, Maleh; Di Mariano (28? st Esposito); Johnsen (16? st Aramu), Forte. In panchina: Pomini, Ferrarini, Molinaro, Taugourdeau, Cremonesi, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 17 aprile 2021) Labatte 2-1 il Venezia: un successo conquistato all’ultimo respiro dai granata che, con una doppietta di Gondo, ribalta il risultato negli ultimi tre minuti. L adifende il terzo posto e continua a sognare laA.-VENEZIA 2-1(4-2-3-1): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Veseli (28? st Jaroszynski); Schiavone (1? st Djuric), Di Tacchio; Kupisz (20? st Anderson), Kiyine, Cicerelli (1? st Capezzi); Tutino (35? st Gondo). In panchina: Adamonis, Micai, Mantovani, Boultam, Kristoffersen, Durmisi. Allenatore: Castori. VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj (35? st Taugourdeau), Fiordilino, Maleh; Di Mariano (28? st Esposito); Johnsen (16? st Aramu), Forte. In panchina: Pomini, Ferrarini, Molinaro, Taugourdeau, Cremonesi, ...

