Il tempo cancellato, diario della tragedia a Bergamo. Un libro (Di sabato 17 aprile 2021) Si intitola Il tempo cancellato il diario di bordo scritto da Luca Fusco, commercialista e presidente del comitato “Noi denunceremo” nato su Facebook e seguito da 80 mila persone. Uscirà a fine mese per Bolis Edizioni ed è dedicato al padre ucciso dal Covid l’11 marzo del 2020. Come scrive l’autore nel libro che il Foglio ha letto in anteprima, Il tempo cancellato “non vuole essere un’inchiesta o una ricostruzione di fatti puntuali, ma il voler far uscire rabbia, rimpianti, rimorsi che devono uscire per colmare dei vuoti, vuoti che non permettono di tornare alla normalità”. Come per Brecht, “sventurata è la terra che ha bisogno di eroi”. E’ la citazione scelta da Luca Fusco per aprire il suo diario, che inizia nel marzo del 2020, quando Bergamo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) Si intitola Ilildi bordo scritto da Luca Fusco, commercialista e presidente del comitato “Noi denunceremo” nato su Facebook e seguito da 80 mila persone. Uscirà a fine mese per Bolis Edizioni ed è dedicato al padre ucciso dal Covid l’11 marzo del 2020. Come scrive l’autore nelche il Foglio ha letto in anteprima, Il“non vuole essere un’inchiesta o una ricostruzione di fatti puntuali, ma il voler far uscire rabbia, rimpianti, rimorsi che devono uscire per colmare dei vuoti, vuoti che non permettono di tornare alla normalità”. Come per Brecht, “sventurata è la terra che ha bisogno di eroi”. E’ la citazione scelta da Luca Fusco per aprire il suo, che inizia nel marzo del 2020, quando...

