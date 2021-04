GF Vip, ex Vippona nuova opinionista? (Di sabato 17 aprile 2021) Stando agli ultimi rumor Antonella Elia non verrà riconfermata come opinionista al GF Vip (e sarebbe un peccato). I fan del programma hanno già iniziato a fare il toto nomi e Giulia Salemi ha rivelato che le piacerebbe rivestire questo ruolo nel reality di Alfonso Signorini. L’influencer Power non è la sola, perché Dayane Mello ha ammesso che dopo essere stata una gieffina non esclude di fare l’opinionista. Le parole di Dayane Mello “Se mi piacerebbe farlo? Non escludo nulla. Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia – riferisce Dayane Mello – Sulla mia esperienza, se sono rimasta delusa del quarto posto? Essere nominata in finale è stato del tutto inaspettato ma non posso nascondere di non averlo sperato di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 aprile 2021) Stando agli ultimi rumor Antonella Elia non verrà riconfermata comeal GF Vip (e sarebbe un peccato). I fan del programma hanno già iniziato a fare il toto nomi e Giulia Salemi ha rivelato che le piacerebbe rivestire questo ruolo nel reality di Alfonso Signorini. L’influencer Power non è la sola, perché Dayane Mello ha ammesso che dopo essere stata una gieffina non esclude di fare l’. Le parole di Dayane Mello “Se mi piacerebbe farlo? Non escludo nulla. Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte comeper vedere l’altro lato della medaglia – riferisce Dayane Mello – Sulla mia esperienza, se sono rimasta delusa del quarto posto? Essere nominata in finale è stato del tutto inaspettato ma non posso nascondere di non averlo sperato di ...

