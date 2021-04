Funerale principe Filippo, manifestante si denuda e cala il silenzio: cosa è successo (Di sabato 17 aprile 2021) Una manifestante ha interrotto il silenzio dedicato al principe Filippo. Ecco che cosa è successo durante la cerimonia. Oggi, sabato 17 aprile, è il giorno della cerimonia funebre del principe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 17 aprile 2021) Unaha interrotto ildedicato al. Ecco chedurante la cerimonia. Oggi, sabato 17 aprile, è il giorno della cerimonia funebre del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Il funerale del principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingha… - TgLa7 : #GB Il principe Harry sarà al funerale del nonno Filippo, ma senza la moglie Meghan. Lo ha reso noto… - b3ll4mybl4k3 : RT @yleniaindenial: in questo momento gli autori di The Crown stanno prendendo tutti gli appunti necessari per costruire una stagione inter… - Vuoicondurretu1 : #tzvip io che guardo il funerale del principe con gli occhi lucidi ?? io che gioisco per Priscilla Qui tutto ok - fabesposito96 : RT @graveflas: Boccio tutte le coperture italiane del funerale del principe Filippo. Lo stile di dover commentare ogni scena, parlare sopra… -