FIPAV Irpinia Sannio | al via questo week-end i campionati interterritoriali

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn-end partono iinter-territoriali giovanili under 15, under 17 e under 19. A partire saranno prima i tornei maschili mentre la settimana successiva saranno a scendere in campo le squadre femminili. Dopo ben un anno di assenza in palestra i ragazzi dei settori giovanili ricominciano le proprie attività dando segno di speranza a tutto il movimento pallavolistico e soprattutto allo sport in generale. Sono diverse le formazioni del comitato territorialeche si sono iscritte aitra cui l’Olimpica Avellino, l’Accedemy School Volley Montefalcione, l’Accademia Benevento e l’ASD Primavera. Dopo questa prima fase, interterritoriale, verrà disputata una fase regionale e la vincente parteciperà alla fase ...