Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Donna uccisa nel Foggiano, morto anche il marito killer #Foggia - AnsaPuglia : Donna uccisa nel Foggiano: morto anche il marito. L'uomo si era sparato due giorni fa dopo aver ucciso la moglie… - MediasetTgcom24 : Donna uccisa nel Foggiano, morto anche il marito killer #Foggia - lrcasanova1 : RT @autocostruttore: L’esito dell’autopsia a Trento della donna etiope che dal nulla fondò la sua azienda con 250 capre: Ideo Gudeta Agitu,… - boia_er : RT @autocostruttore: L’esito dell’autopsia a Trento della donna etiope che dal nulla fondò la sua azienda con 250 capre: Ideo Gudeta Agitu,… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna uccisa

commenta E' morto nella notte Francesco Polidoro, il pensionato di 83 anni che giovedì prima ha ucciso la moglie Anna Petronelli, sparandole alla testa con la sua pistola nel loro appartamento a ...La, che era una stimata commercialista con studio in zona Guizza a Padova , si era attardata in bagno: il marito Raffaele Fincato e il figlio diciottenne Elia, si sono insospettiti e dopo... Il ...Annamaria, 50 anni, maestra elementare, è stata colpita da tre proiettili che l'hanno raggiunta al braccio, all'addome e al petto Carabiniere di Sarno spara alla moglie e poi si uccide La tragedia a M ...Tentato omicidio e poi suicidio a Marino, vicino Roma. Un carabiniere di 56 anni, Antonio Boccia di Sarno, ha sparato alla moglie di 49. In tutto il ...