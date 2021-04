DIRETTA F1 | GP Emilia-Romagna LIVE | tutto pronto a Imola per le FP3! Ferrari vuole stupire

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 11.02 Temperature abbastanza fresche (e vento assente) in quel di: aria 11°C, asfalto 21°C. 11.00 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano gli ultimi 60 minuti di prova in vista della qualifica di! 10.57 Buoni segnali in casaanche dal punto di vista dello sviluppo. Ieri Carlos Sainz ha provato (con successo) degli aggiornamenti sul fondo, che quest’oggi verranno montati anche sulla vettura di Charles Leclerc. 10.55 Questa è la classifica dei migliori tempi firmati in FP2, al netto di un Verstappen che non ha potuto effettuare la simulazione di qualifica: 1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.551 25 2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.561 +0.010s 26 3 ...

FORMULA 1: GPROMAGNA 2021, LA STORIA A IMOLA In attesa di buttarci sull'attualità dellaFormula 1 , andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Circus sul circuito di ...Benvenuti sulladi Sassuolo - Fiorentina, match valido per la 31giornata di Serie A in programma oggi, sabato 17 aprile, alle ore 18 presso il Mapei Stadium di Reggio. Canale Sassuolo vi racconterà ...REGGIO EMILIA-Sarà dedicata alle grandi voci dell’Emilia Romagna la nuova puntata de “Il Salotto della Lirica”, in onda oggi in diretta alle 15 su Telereggio. Curato dalla giornalista Ilaria Notari il ...Alle 14 verrà assegnata la pole position. La diretta tv del GP Imola è su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog ...