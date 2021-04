DA GRACA | DA PALERMO CON TALENTO

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 aprile 2021) Cosimo Marco Danasce il 1 Maggio del 2002 aed è un attaccante della Juventus Primavera, da pochi giorni è arrivata la notizia del suo rinnovo fino al 2024 in bianconero. Dasi sta mettendo in bella mostra nel Campionato Primavera, trasmesso in esclusiva su Sportitalia, è il bomber dei suoi e capocannoniere della manifestazione con 14 gol in 13 partite, vanta anche 6 presenze con Zauli che spesso lo ha voluto nella sua Under 23 in Serie C e l’esordio coi grandi avvenuto in Coppa Italia contro la Spal.Giorgio Parretti, agente del giovane, ha parlato così ai microfoni di Radio Bianconera:“Come ha vissuto questa stagione? Indubbiamente è stato un grande regalo. Noi nel periodo di lockdown avevamo cominciato a lavorare con la dirigenza su un progetto per Marco. Ha colto un po’ di sorpresa il ...