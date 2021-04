Da cosa dipende Bassetti | tanti saluti a massimo Galli Quarta ondata? Prof sciagura smentito su tutta la linea

(Di sabato 17 aprile 2021) “La, e speriamo tutti che sia un'ondina e quindi si potrebbe limitare a pochi casi,da quanti vaccini riusciremo a somministrare tra adesso e il prossimo autunno”. Così Matteo, in un'intervista concessa a Orizzonte Scuola, ha affrontato il tema delle riaperture e quello che potrebbe accadere dopo l'estate, quando l'Italia dovrà assolutamente evitare di ricadere nell'incubo dell'emergenza coronavirus. Ilessore della clinica San Martino di Genova si è detto molto soddisfatto per la decisione di riaprire le scuole superiori anche in zona rossa. “I contagi avvenuti nella scuola sono assolutamente pochissimi - ha dichiarato - e soprattutto la chiusura della scuola non ha influenzato l'andamento dell'epidemia. Credo che, anche alla luce della mia esperienza di ...

Advertising

Nadiii120804 : @melindaisback Si dipende dalla mentalità ma ci sono persone che sostengono che piacciono solo alle ragazze di 13 p… - michele83 : @LaUrRa312 Da cosa dipende - Golden_Mamba : RT @InessaArmand10: Il fatto che, i collaborazionisti di questa dittatura sanitaria, ripetano la stessa cosa non dipende da ecolalia ma dal… - ossob_ : @ecilaotter questa sinceramente, poiché hai molta molta più scelta, allora potresti prendere delle Jordan 1 chicago… - ElenaBalasa4 : RT @itsludss: vabbe dai raga, quello che riusciamo a fare purtroppo non è una cosa che dipende da noi -

Ultime Notizie dalla rete : cosa dipende

AnconaToday

LA JUVE SI GIOCA IL FUTURO CON L'ATALANTA - 'dalla loro stagione, per me col campionato ... CHAMPIONS 2024 - 'Dovete chiederlone pensa a Luca Percassi, penso che in generale devi dare ...Toro se stai litigando con tutti intorno a te, c'è solo unada fare: uscire dalla stanza o ... Venere vi manda buoni impulsi, che purtroppo non saranno avvertiti da tutti;dal tuo tema ...Ieri si è svolto (T)rap&Architecture, il digital talk con protagonisti Frah Quintale, Rkomi e The Night Skinny. Noi vi raccontiamo come è andata!Tenere lo smartphone in carica tutta la notte potrebbe comportare diversi rischi anche alla salute delle persone ...