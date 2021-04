Covid a Napoli, muore il capitano dei vigili (Di sabato 17 aprile 2021) Un’altra vittima di Covid a Napoli. Il capitano della Polizia Locale di Napoli, Bruno Guidotti, è scomparso all’età di 67 anni. L’uomo era ricoverato in ospedale ma il virus l’ha purtroppo stroncato. Il 67enne era in servizio presso l’unità operativa Infortunistica Stradale, sarebbe andato in pensione il prossimo 1 luglio per raggiunti limiti di età. Morto Bruno Guidotti A dare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 aprile 2021) Un’altra vittima di. Ildella Polizia Locale di, Bruno Guidotti, è scomparso all’età di 67 anni. L’uomo era ricoverato in ospedale ma il virus l’ha purtroppo stroncato. Il 67enne era in servizio presso l’unità operativa Infortunistica Stradale, sarebbe andato in pensione il prossimo 1 luglio per raggiunti limiti di età. Morto Bruno Guidotti A dare L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

