Coronavirus, il governo studia un pass per gli spostamenti tra regioni e gli eventi: ecco cos’è e chi potrebbe richiederlo (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo il passaporto vaccinale europeo, si pensa a un pass italiano. Secondo quanto emerso nell’ultima cabina di regia, il premier Mario Draghi avrebbe messo sul tavolo l’opzione di un certificato per facilitare gli spostamenti tra regioni e la partecipazione agli eventi a chi è stato vaccinato, a chi ha fatto un tampone di esito negativo nelle precedenti 48 ore o ancora a chi sia già guarito dalla Covid-19 (e possa dimostrarlo). Al momento non sono stati definiti tutti i dettagli, ma la logica sembra seguire quella del green pass in studio alla Commissione di Bruxelles in queste settimane che precedono la stagione turistica estiva. Che cos’è il «pass» In definitiva, si tratterebbe di un documento (per il momento cartaceo) che certifichi la «non ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo ilaporto vaccinale europeo, si pensa a unitaliano. Secondo quanto emerso nell’ultima cabina di regia, il premier Mario Draghi avrebbe messo sul tavolo l’opzione di un certificato per facilitare glitrae la partecipazione aglia chi è stato vaccinato, a chi ha fatto un tampone di esito negativo nelle precedenti 48 ore o ancora a chi sia già guarito dalla Covid-19 (e possa dimostrarlo). Al momento non sono stati definiti tutti i dettagli, ma la logica sembra seguire quella del greenin studio alla Commissione di Bruxelles in queste settimane che precedono la stagione turistica estiva. Cheil «» In definitiva, si tratterebbe di un documento (per il momento cartaceo) che certifichi la «non ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo L'ondata di coronavirus nel Michigan rallenta l'impianto di Ram ... 538 ogni 100.000 residenti, ha riferito il governo federale. L'UAW ha confermato che i casi sono ... ma ha confermato che i dipendenti sono risultati positivi al test per il coronavirus con l'aumento ...

Coronavirus in Germania: diario di una crisi ...e lunedì) per far fronte all'allarmante espansione in Germania della terza ondata del coronavirus. ... scriveva degli incontri della Bundeskanzlerin con i capi di governo dei Länder come l'esempio più ...

Riaperture, dai ristoranti alle palestre, al pass: domande e risposte su cosa si può fare e cosa no Arriva il cronoprogramma delle riaperture. Su alcune attività dal 26 aprile si allenta la stretta varata per combattere l’emergenza legata al nuovo coronavirus ...

Piano vaccini anti Covid in Lombardia, somministrate 2.307.182 dosi: i dati di sabato 17 aprile In Lombardia sono state somministrate 2.307.182 dosi di vaccino contro il Covid-19 su 2.821.730 consegnate, pari al 81,8 per cento del totale. L'ultimo dato è aggiornato nella mattinata di oggi, sabat ...

