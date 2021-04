Chi è Rosalba | la star del web che ha conquistato tutti a ritmo di musica

(Di sabato 17 aprile 2021)Andolfi, conosciuta anche solo con il suo nome, è un’influencer che ha saputo attirare l’attenzione non solo con il suo talentole, ma anche attraverso look eccentrici e continui cambi di colore dei suoi capelli e con i suoi look. Ha esordito sul web, infatti, con tutorial sul make-up e, ottenendo grande successo, non si è più fermata. Nome e cognome:Andolfi Data e luogo di nascita: 15 ottobre 1999 a Napoli Dove abita: Milano Nickname:Segno zodiacale: Bilancia Fidanzato: Sespo Altezza: 1 metro e 54 TikTok:Instagram:YouTube:da piccolaè approdata sui social media quando era solamente una bambina. Era il 2014, infatti, quando ha aperto il suo primo canale su ...

Advertising

rosalba_miele4 : @Valentina_carl @GioLario Voi chi??? - evvovemio : Per chi sentiva strofa vi prenoto una visita dall’otorino insieme esa, bella patata e Rosalba pippa - commentocose_ : ogni volta che compare il tanto osannato allievo di rosalba pippa uno spam di chi veramente conta #amici20 - Rosalba_Falzone : @robertalombardi Non si può che augurarle che le occupino le case, caro assessoro, nel frattempo spero che con urge… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Rosalba

Il Piccolo

... un altro anno di elezioni, in cui l'affaire Doneda fu cavalcato dal centrosinistra di...vota una civica potrebbe non essere convinto di un'alleanza con un partito. In questo quadro la ...e il figlio R., fossanesi di origine albanese, difesi dagli avvocatiCannone, Giuseppe ... è stato colpito alla gamba mi stavano picchiando, non soabbia sparato. Ho sentito dire a T. G. 'mi ...Parla Rosalba, la donna di Cesa nel Casertano additata dai vicini come untrice: «Ho avuto paura per la mia vita». Il primo cittadino: «Vinca l'intelligenza, non la paura» ...Scopriamo qualcosa in più su Arisa: dal vero nome, all'età e altezza, la carriera e vita privata e dove seguirla su Instagram ...