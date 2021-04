Atalanta, l’obiettivo è recuperare Hateboer per maggio (Di sabato 17 aprile 2021) L’olandese fuori da quasi tre mesi per un frattura al metatarso. Gasperini spera di riaverlo per la finale di Coppa Italia contro la JuventusNiente Juventus per Hans Hateboer. L’olandese continua nel suo lentissimo percorso di recupero. La prossima settimana saranno tre mesi dalla sua ultima apparizione, lo scorso 23 gennaio a San Siro nella vittoria per 3-0 sul Milan. Da allora un lungo tunnel senza luce. Il numero 33, dopo l’operazione a fine marzo in Olanda per ridurre chirurgicamente la frattura al metatarso, sperava di rientrare nel giro di qualche settimana. Invece per rivederlo in campo bisognerà attendere maggio. L’orange a questo punto ha un obiettivo: recuperare al meglio per la finale di Coppa Italia contro la Juventus e disputare le ultime tre giornate, per poter riprendere visibilità anche in ottica nazionale olandese. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) L’olandese fuori da quasi tre mesi per un frattura al metatarso. Gasperini spera di riaverlo per la finale di Coppa Italia contro la JuventusNiente Juventus per Hans. L’olandese continua nel suo lentissimo percorso di recupero. La prossima settimana saranno tre mesi dalla sua ultima apparizione, lo scorso 23 gennaio a San Siro nella vittoria per 3-0 sul Milan. Da allora un lungo tunnel senza luce. Il numero 33, dopo l’operazione a fine marzo in Olanda per ridurre chirurgicamente la frattura al metatarso, sperava di rientrare nel giro di qualche settimana. Invece per rivederlo in campo bisognerà attendere. L’orange a questo punto ha un obiettivo:al meglio per la finale di Coppa Italia contro la Juventus e disputare le ultime tre giornate, per poter riprendere visibilità anche in ottica nazionale olandese. ...

