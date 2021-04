Atalanta-Juventus, Pirlo alla vigilia: “Dybala titolare, abbiamo un obiettivo. L’infortunio di CR7…” (Di sabato 17 aprile 2021) Parola ad Andrea Pirlo.Atalanta-Juventus, out Cristiano Ronaldo: le ultime sulle condizioni del portogheseIl coach bianconero - nel corso della rituale conferenza stampa pre partita - si è espresso in merito all'imminente match di Serie A contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. In particolare, Andrea Pirlo si è soffermato sull'acciacco che terrà ai boxe Cristiano Ronaldo per la gara contro la Dea (LEGGI QUI). Di seguito, le dichiarazioni del mister della franchigia bianconera.Juventus, Chiellini: “Ho il cuore bianconero, non andrò mai in un altro club di Serie A”"abbiamo lavorato bene per tutta la settimana, sappiamo che l'Atalanta ha delle caratteristiche particolari. Gioca un calcio diverso rispetto alle altre squadre e abbiamo ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 aprile 2021) Parola ad Andrea, out Cristiano Ronaldo: le ultime sulle condizioni del portogheseIl coach bianconero - nel corso della rituale conferenza stampa pre partita - si è espresso in merito all'imminente match di Serie A contro l'di Gian Piero Gasperini. In particolare, Andreasi è soffermato sull'acciacco che terrà ai boxe Cristiano Ronaldo per la gara contro la Dea (LEGGI QUI). Di seguito, le dichiarazioni del mister della franchigia bianconera., Chiellini: “Ho il cuore bianconero, non andrò mai in un altro club di Serie A”"lavorato bene per tutta la settimana, sappiamo che l'ha delle caratteristiche particolari. Gioca un calcio diverso rispetto alle altre squadre e...

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa ??di MIster @Pirlo_official LIVE su @JuventusTV: - MarcelloChirico : #Ronaldo ai box con l' #Atalanta per problema ai flessori. Quello di domani sarà un test per capire se, come soste… - juventusfc : I top 5??Goals di #AtalantaJuve. Li ricordate tutti? ?? - Sicilianodoc73 : RT @MarcelloChirico: #Ronaldo ai box con l' #Atalanta per problema ai flessori. Quello di domani sarà un test per capire se, come sostengo… - Mediagol : #Atalanta-#Juventus, Pirlo alla vigilia: 'Dybala titolare, abbiamo un obiettivo. L'infortunio di #CR7...'… -