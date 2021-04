Arriva in bicicletta al Drive-Trough e si fa vaccinare |VIDEO (Di sabato 17 aprile 2021) Un pensionato tarantino, questa mattina, si è recato presso la postazione vaccinale allestita dalla Asl di Taranto presso il parcheggio del centro commerciale “Porte dello Jonio” e si è sottoposto all’inoculazione del vaccino anticovid. Un gesto di fiducia nell’attività posta in essere dall’Azienda Sanitaria Locale per completare i cicli vaccinali. Cosa è il Drive Trough Sabato 17 e domenica 18 aprile, dalle 8 alle 20, i residenti a Taranto e provincia potranno vaccinarsi nell’area parcheggio del Centro Commerciale Porte dello Jonio, predisposta per l’iniziativa. In particolare: sabato 17 aprile potranno vaccinarsi le persone con età compresa tra i 70 e i 79 anni, nati quindi tra il 1942 e il 1951. Domenica18 aprile potranno accedere le persone con età compresa tra i 69 e i 79 anni, nate quindi tra il 1942 e il 1952.L’accesso non richiede ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 17 aprile 2021) Un pensionato tarantino, questa mattina, si è recato presso la postazione vaccinale allestita dalla Asl di Taranto presso il parcheggio del centro commerciale “Porte dello Jonio” e si è sottoposto all’inoculazione del vaccino anticovid. Un gesto di fiducia nell’attività posta in essere dall’Azienda Sanitaria Locale per completare i cicli vaccinali. Cosa è ilSabato 17 e domenica 18 aprile, dalle 8 alle 20, i residenti a Taranto e provincia potranno vaccinarsi nell’area parcheggio del Centro Commerciale Porte dello Jonio, predisposta per l’iniziativa. In particolare: sabato 17 aprile potranno vaccinarsi le persone con età compresa tra i 70 e i 79 anni, nati quindi tra il 1942 e il 1951. Domenica18 aprile potranno accedere le persone con età compresa tra i 69 e i 79 anni, nate quindi tra il 1942 e il 1952.L’accesso non richiede ...

