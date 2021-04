Amici 2021 dove vedere la diretta tv | streaming | replica

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 17 aprile 2021). Torna da marzo su Canale 5 in prima serata il serale del talent show condotto da Maria De Filippi. Ecco di seguito gli orari,il programma in tv e. SCOPRI TUTTO SU #lain tv eandrà in onda inil venerdì in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa (dopo Striscia La Notizia). Le puntate saranno disponibili anche indal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure ...