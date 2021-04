Zona arancione e rossa: le regioni che oggi cambiano colore. La Campania spera (Di venerdì 16 aprile 2021) E' il giorno del cambio di colore delle regioni. Come sempre ogni venerdì oggi l'Istituto superiore di sanità renderà pubblici i dati dell'ultimo monitoraggio settimanale, primo fra tutti l'Indice di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) E' il giorno del cambio didelle. Come sempre ogni venerdìl'Istituto superiore di sanità renderà pubblici i dati dell'ultimo monitoraggio settimanale, primo fra tutti l'Indice di ...

Advertising

sbonaccini : ?? Da lunedì 12 aprile la @RegioneER tornerà zona arancione - borghi_claudio : @Sakko83 Eh certo, per i conti delle zone si tiene conto dell'aggravamento del paziente. Ma anche basta. La verità,… - rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - a70199617 : #SPERIAMO BENE zona arancione, De Luca: 'Nel fine settimana al 90% saremo fuori dalla zona rossa' - ivanacristofane : RT @pierangeloalfie: Zona arancione non è cambiato niente. Riaprire tutto o game over #Drittoerovescio -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione Come cambierà l'Italia a maggio: ecco le riaperture varate dalle Regioni Con l'Italia in gran parte arancione, a rischiare la zona rossa potrebbe essere la Sicilia, che si aggiungerebbe così a Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta nell'area delle misure più restrittive. La ...

Zona arancione e rossa: le regioni che oggi cambiano colore. La Campania spera Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alle Province autonome ...

"Macchinoni", "Vergognati": è rissa Guzzanti-Salvini L'attrice difende i lavoratori dello spettacolo ma attacca i comemrcianti. E il leader della Lega non la prende ...

Viterbo, Nunzi (Fdi): “Serve una data certa per le riaperture, le attività economiche sono allo stremo” “Sentiamo da giorni parlare esponenti di governo sulle prossime riaperture, senza indicare, però una data precisa. Come se aprire o chiudere un’azienda si limiti all’accensione o allo spegnimento del ...

Con l'Italia in gran parte, a rischiare larossa potrebbe essere la Sicilia, che si aggiungerebbe così a Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta nell'area delle misure più restrittive. La ...: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alle Province autonome ...L'attrice difende i lavoratori dello spettacolo ma attacca i comemrcianti. E il leader della Lega non la prende ...“Sentiamo da giorni parlare esponenti di governo sulle prossime riaperture, senza indicare, però una data precisa. Come se aprire o chiudere un’azienda si limiti all’accensione o allo spegnimento del ...