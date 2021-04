Vaccini in Sicilia | oggi oltre 7 000 persone hanno ricevuto AstraZeneca

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono già 7.713 (più del triplo di ieri) le somministrazioni di vaccinoavvenutein. Il dato, aggiornato alle 17.30, è in continua evoluzione ed è frutto dell’Open weekend, l’iniziativa voluta dal governo Musumeci per accelerare la campagna di vaccinazione contro il Covid coinvolgendo, in questo fine settimana, i cittadini dai 60 ai

Sul fronte dei vaccini, nella giornata di ieri sono state somministrate 11.656 dosi. Sono 4.234.230 le persone che in Italia sono state vaccinate con prima e seconda dose. Al 14 aprile, il 16,2% della popolazione ha ottenuto la prima iniezione, mentre il 6,9% ha completato il ciclo vaccinale. PALERMO – La Sicilia evita per un soffio il cartellino "rosso" e resta in zona arancione, anche se i dati dei contagi Covid restano sempre molto alti ed è una delle cinque regioni con Rt superiore a 1.