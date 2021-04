Una Vita | anticipazioni 17 aprile | una terribile disgrazia

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 16 aprile 2021) Acacias, come svelano ledi Unadi sabato 17, sarà scossa da un dramma che avrà come protagonista Felipe. Intanto, Genoveva scoprirà da un articolo di giornale che le ha lasciato Ursula sulla scrivania che il falso dottor Maduro è stato assassinato. La Salmeron si renderà conto immediatamente che è stata la Dicenta ad ucciderlo e ad aver lasciato il quotidiano in casa sua in bella mostra come avvertimento. Più tardi, Edgar Golden, produttore e regista americano, offrirà una parte a José. In seguito, Felipe sarà pronto per recarsi in tribunale per testimoniare contro Cesar Andrade, ma verrà investito da una vettura. L'avvocato sarà soccorso subito da Ramón e Carmen che invocheranno l'aiuto di un medico e, poco dopo, verrà portato in ospedale, dove rimarrà in stato di incoscienza. Presto nel quartiere si ...