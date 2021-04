The Falcon and The Winter Soldier: bisogno di verità (Di venerdì 16 aprile 2021) Tutti devono prendersi le proprie responsabilità. E’ questo il messaggio che la quinta puntata di The Falcon and The Winter Soldier vuole trasmettere. Dopo l’ incredibile cliffhanger di fine quarto episodio, la narrazione riparte a bomba con i protagonisti che devono cercare di rimettere insieme le proprie vite e affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Tante sono le sorprese e le sottotrame che vengono portate avanti svelandoci qualcosa in più sulla questione Zemo e sui veri piani dei Flag Smasher. L’ eredità di Steve Rogers e l’ importanza di essere un simbolo diventano il vero cardine dell’episodio. Questo mette in luce la vera natura politica della serie. Tutte le carte sono state messe sul tavolo e ora non ci resta che aspettare un finale di stagione che si preannuncia essere scoppiettante. Come ogni settimana, vi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Tutti devono prendersi le proprie responsabilità. E’ questo il messaggio che la quinta puntata di Theand Thevuole trasmettere. Dopo l’ incredibile cliffhanger di fine quarto episodio, la narrazione riparte a bomba con i protagonisti che devono cercare di rimettere insieme le proprie vite e affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Tante sono le sorprese e le sottotrame che vengono portate avanti svelandoci qualcosa in più sulla questione Zemo e sui veri piani dei Flag Smasher. L’ eredità di Steve Rogers e l’ importanza di essere un simbolo diventano il vero cardine dell’episodio. Questo mette in luce la vera natura politica della serie. Tutte le carte sono state messe sul tavolo e ora non ci resta che aspettare un finale di stagione che si preannuncia essere scoppiettante. Come ogni settimana, vi ...

onevoicetosing : Mi sbilancio sull'onda dell'entusiasmo, ma l'ultima puntata di Falcon and the Winter Soldier potrebbe essere la cos… - icarsxgldn : Ok vado a vedere the Falcon and the Winter soldier non aspettavo altro - ontopofgeeway : ho appena realizzato che gli altri avengers prima o poi in the future vedranno sam as cap e tipo peter che interagi… - Nicol45923701 : Appena finito di vedere il quinto episodio di Falcon and the Winter Soldier e sono tipo: ???????? - tardisofgotham : #TheFalconAndWinterSoldier . . . . Sempre più convinta che, come Wandavision si è conclusa con Wanda che è diventa… -

