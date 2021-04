Tg Scuola | edizione del 16 aprile 2021

Leggi su dire

(Di venerdì 16 aprile 2021) Laboratori teatrali, musical, audiolibri e video realizzati per non fermarsi. I progetti e le iniziative realizzati dalle scuole in quest’anno di pandemia hanno aperto la prima sessione del convegno per i 50 anni dell’Istituto di Ortofonologia (Ido) di Roma. Esperti, docenti, dirigenti e psicologi si sono incontrati online per parlare di come il mondo dell’istruzione abbia reagito alla crisi sanitaria, inventando nuovi modi di fare scuola e continuando a rimanere in contatto con i loro studenti. Dopo l’introduzione del direttore dell’Ido, Federico Bianchi di Castelbianco, la voce è passata alle scuole, che hanno raccontato le difficoltà della scuola a distanza, ma anche le tante opportunità aperte dal digitale. Roma, il progetto DOORS contro la povertà educativa