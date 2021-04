Specchia vota Spalletti allenatore del Napoli | “Gattuso? Troppo immaturo e cattivo comunicatore”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennarooramai è terminato, l’exPaolointerviene proprio su questo argomento e dice: “E’ difficile giudicare il rapporto tra De Laurentiis e. Magari all’inizio era molto positivo, poi successivamente forsesi è sentito abbandonato.è un pessimoe qualche volta anche De Laurentiis non l’ho apprezzato come uomo.non ha avuto la maturità e l’esperienza di stare a. L’ha bisogno di esperienza. E’ inaudito che Pirlo sia stato messo alla Juve senza esperienza, togliendo Sarri che ha tantissima esperienza“. Tra i nomi che circolano per sostituire, che pare possa andare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Specchia vota

Un aroma inconfondibile e una versatilità molto apprezzata in cucina: l’aceto non può mai mancare nelle nostre case, ma chi pensa che sia utile soltanto per condire l’insalata o dare un sapore diverso ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata ... 40” per andare subito a calciare in porta con Malinovskyi che però non trova lo specchio della porta. Pericolosa fin da ...