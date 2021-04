Sparatoria a Indianapolis in un deposito FedEx, almeno 8 morti, numerosi feriti. L’omicida si è ucciso| Video (Di venerdì 16 aprile 2021) La strage è avvenuta nel deposito della società di spedizioni FedEx, nei pressi dell’aeroporto della città americana. Nel 2021 già 163 vittime di «mass shooting» negli Usa Leggi su corriere (Di venerdì 16 aprile 2021) La strage è avvenuta neldella società di spedizioni, nei pressi dell’aeroporto della città americana. Nel 2021 già 163 vittime di «mass shooting» negli Usa

