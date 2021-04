Sondrio, finestre aperte per evitare diffusione Covid: ombrelli aperti in aula (Di venerdì 16 aprile 2021) Sondrio, al liceo “Enea Mattei” finestre aperte per evitare la diffusione del Covid, studenti costretti a ripararsi con gli ombrelli A Sondrio gli studenti del liceo “Enea Mattei” hanno dovuto seguire le lezioni con gli ombrelli aperti per ripararsi dalla pioggia, l’immagine ha fatto il giro del web. Nel periodo di pandemia i ragazzi hanno sperimentato l’incubo della didattica a distanza ma non immaginavano che le lezioni in presenza potevano essere ancora peggio. Le norme anti-Covid infatti impongono nelle strutture scolastiche massima areazione per evitare la trasmissione del virus in mancanza però di adeguati sistemi di areazione la scuola superiore del milanese ha tenuto ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021), al liceo “Enea Mattei”perladel, studenti costretti a ripararsi con gligli studenti del liceo “Enea Mattei” hanno dovuto seguire le lezioni con gliper ripararsi dalla pioggia, l’immagine ha fatto il giro del web. Nel periodo di pandemia i ragazzi hanno sperimentato l’incubo della didattica a distanza ma non immaginavano che le lezioni in presenza potevano essere ancora peggio. Le norme anti-infatti impongono nelle strutture scolastiche massima areazione perla trasmissione del virus in mancanza però di adeguati sistemi di areazione la scuola superiore del milanese ha tenuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondrio finestre Ombrello aperto in classe, studenti fanno lezione al gelo. Finestre aperte per evitare contagi Covid Le finestre aperte per proteggersi dal contagio del Covid. ISTITUTO TECNOLOGICO DI SONDRIO È la foto scattata all'Istituto tecnico tecnologico "Enea Mattei" di Sondrio e postata sulla pagina ...

