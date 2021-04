Simona Ventura e i figli: “Mamma complice, ma apprensiva” (Di venerdì 16 aprile 2021) Simona Ventura parla del rapporto con i figli, in particolare Giacomo, e delle sfide che l’attendono nel prossimo futuro. Simona Ventura, presentatrice stimata, ma anche madre attenta e premurosa. Chiedere al figlio Giacomo, con cui ha un rapporto molto aperto e confidenziale. La presentatrice, in onda il mercoledì alle 21.00 su Raidue, però, non nasconde L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 aprile 2021)parla del rapporto con i, in particolare Giacomo, e delle sfide che l’attendono nel prossimo futuro., presentatrice stimata, ma anche madre attenta e premurosa. Chiedere alo Giacomo, con cui ha un rapporto molto aperto e confidenziale. La presentatrice, in onda il mercoledì alle 21.00 su Raidue, però, non nasconde L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

AmiciUfficiale : Raffaele in collegamento con Simona Ventura? ?? #Amici20 - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Canzone Segreta” con Serena Rossi su Rai1 Ospiti della puntata: Anna Valle, Enrico Brignano, Gianca… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Canzone Segreta” con Serena Rossi su Rai1 Ospiti della puntata: Anna Valle, Enrico Brignano, Gianca… - tuttopuntotv : Brutto colpo per Simona Ventura, Game of Games è stato sospeso! #GameofGames - BISLACCO3 : RT @bubinoblog: Sospeso #GamesofGames. Al posto dello show di Simona Ventura andranno in onda dei film nei mercoledì di Rai2. -